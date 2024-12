Lettera43.it - Usa, Biden grazia 39 persone e commuta le pene di altre 1.500

Joecommuterà circa 1.500 condanne e concederà laa 39finite in carcere per crimini non violenti. Lo riferisce la stampa americana, aggiungendo che il presidente Usa uscente nelle prossime settimane potrebbe annunciare nuove misure. I provvedimenti arrivano dopo la decisione del capo della Casa Bianca di concedere latotale e incondizionata a suo figlio Hunter, dopo aver ripetutamente assicurato per diversi mesi che non l’avrebbe fatto.Joee il figlio Hunter (Getty Images).Lazione delleriguardache hanno già scontato almeno un anno ai domiciliari dopo essere state rilasciate dal carcere durante la pandemia di Covid-19., spiegano da Washington, che nel frattempo «hanno mostrato chiari segnali di pentimento e sforzi per essere reintegrati nelle loro comunità», ha detto alla Cnn un funzionario dell’amministrazione