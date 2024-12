Liberoquotidiano.it - "Si festeggia il Ramadan, ma il Presepe è razzista? Ormai...": Mario Giordano si scatena | Video

Con il Natale alle porte, la riflessione sulè doverosa. In tanti infatti contestano la Natività all'interno delle scuole in quanto sarebbe "". Eppure, si chiedein diretta a Fuori dal Coro, "cosa dobbiamo fare? Mettere il burqa alla Madonna? Avvolgere Gesù bambino nelle pagine del corano?". Per il giornalista e conduttore di Rete 4, "siamo arrivati a questo: che a scuola siil, ma fare il. Quello no". Madice di andare controcorrente: "Noi amiamo il, lo abbiamo fatto e diciamo: 'viva la tradizione, perché la tradizione è cosa buona e giusta". Tempo addietro, era il 2019, lo storico dell'arte Tomaso Montanari definì iluna "inaudita violenza" e il simbolo della "banalità del razzismo". All'epoca il rettore dell'Università per stranieri di Siena si scagliava contro l'assessore all'Istruzione del Piemonte, Elena Chiorino, di Fratelli d'Italia.