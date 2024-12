Oasport.it - Short track, gli azzurri cercano il riscatto nell’ultimo appuntamento del 2024 a Seul

Leggi su Oasport.it

Ildellomondiale si conclude a, sede della quarta tappa del World Tour. L’Italia si presenta in Corea del Sud con tanta voglia di riscattare lo scorso fine settimana di Pechino, con la squadra azzurra che non è riuscita a centrare neanche un piazzamento sul podio. Un piccolo passo indietro rispetto alle ottime prestazioni offerte a Montreal nelle prime due tappe, ma già da domani i pattinatorivorranno certamente tornare protagonisti.In campo maschile i fari sono ovviamente puntati su Pietro Sighel, che è sicuramente il punto di riferimento della squadra azzurra. Il trentino deve ancora crescere di condizione, anche se l’obiettivo, come ci ha raccontato qualche settimana fa a noi di OA Sport, è quello di arrivare al picco della forma per i Mondiali. Chiaramente il World Tour è una tappa di avvicinamento importante alla rassegna iridata e Sighel vuole assolutamente centrare quel primo successo tanto atteso, soprattutto nei suoi amati 500 metri.