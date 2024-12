Metropolitanmagazine.it - Selena Gomez e Benny Blanco si sposano: l’annuncio su Instagram e le foto dell’anello

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Settimana da ricordare per; solo pochi giorni fa, l’attrice e cantante statunitense ha ricevuto due nomination ai Golden Globes per i suoi ruoli in Emilia Pérez e nella serie Only Murders in the Building. Ieri, come ciliegina sulla torta, è arrivata la proposta di matrimonio da parte del fidanzato, il cantautore e produttore discografico.L’ex stellina Disney ha voluto condividere la gioia del momento con i suoi milioni di follower, pubblicando una serie di scatti su. Nella primavediamo la mano di, impreziosita da un anello di fidanzamento di notevole caratura. Nella seconda, invece, la ragazza è seduta tra quelli che sembrano essere i resti di un picnic; probabile, dunque, che la fatidica proposta sia stata fatta in quest’occasione. La terza è un primo piano della popstar, che mostra tutta la sua incontenibile gioia.