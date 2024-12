Amica.it - Selena Gomez annuncia il fidanzamento, con anello e unghie nude

In occasione dei loro fidanzamenti ufficiali, le celebs ci hanno abituati a gesti, e soprattutto nail art, eclatanti: da Millie Bobby Brown con la sua manicure cromata per mostrare il solitario da quattro carati regalatole da Jake Bongiovi a Vanessa Hudgens che, quando Cole Tucker le fece la proposta, indossavaa stiletto extra-long di un rosso sangue opaco. Il tutto documentato sui social ovviamente. Ma c’è anche chi sceglie di far risaltare più l’della manicure. È successo poche ore fa ache, attraverso i suoi canali ufficiali, hato ilcon Benny Blanco. Nei selfie, insieme alla coppia, c’è l’immancabiledi diamanti che scintilla più che mai, protagonista indiscusso grazie anche alla scelta di una manicure naturale.