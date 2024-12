Gamberorosso.it - Segno meno per il vino da qui al 2035. Le prospettive (per nulla esaltanti) della viticoltura europea

Leggi su Gamberorosso.it

Produzione, superfici, consumi, scambi commerciali. Da qui al, c'è ilper ileuropeo su tutte le voci. E questo accadrà in un contesto generale in cui ognuna di quelle voci provocherà effetti negativi sull'altra. Il quadro che emerge dall'outlook di medio termine, reso noto dalla Dg Agri dell'Unione, è molto complicato e aggravato dalle incognitecrisi climatica, che influirà pesantemente sue agricoltura nel prossimo decennio. I primi segnali erano già emersi nel report di breve termine (pubblicato la scorsa primavera) che per elaborare le proiezioni si basa, come anche quello di medio termine, sull'analisi di una serie di variabili macroeconomiche, climatiche, commerciali. E, naturalmente, a patto che il quadro politico-internazionale resti invariato.