Metropolitanmagazine.it - “Se lei spariva, era Manuel a ricercarla”: Clarissa Selassiè racconta la sua verità sull’accusa della sorella Lulù di Bortuzzo

si dice “delusa” da quel che accade dopo la denuncia di stalking dialla: “Sono giorni molto particolari, non ci aspettavamo di subire queste calunnie.sta gestendo contemporaneamente le difficoltà emotive che derivano da una rottura sentimentale e i pesanti attacchi mediatici. Noi, però, siamo forti e crediamo che laverrà fuori”.Sulle presunte “calunnie”, l’ex gieffina spiega: “Ai commenti fatti sul caso in alcune trasmissioni televisive. Molti credono che Lucrezia abbia ammesso le sue colpe, ma non è così, ha solo confermato di avere esagerato in alcune circostanze. Inoltre, sono state fatte supposizioni sulla sua salute mentale: ‘Selassié è pazza, sta male, l’ha dimostrato già al Grande Fratello’, hanno detto. Sono persone ignoranti e non capiscono che questo non è uno scherzo, non si può esprimere pubblicamente un giudizio del genere”.