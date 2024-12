Iltempo.it - Sciopero, il Tar ferma l'ordinanza di Salvini. Il ministro: "Venerdì di caos e disagi"

Si prospetta unnero. Il Tar del Lazio, con decreto monocratico, ha accolto la richiesta dell'Unione Sindacale di Base (Usb) di sospendere l'del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, firmata dalMatteoe con la quale è stata ordinata la riduzione a quattro ore dellogenerale proclamato per domani, 13 dicembre, nel settore dei trasporti. “Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l'ennesimodi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”, ha tuonato il vicepremier e leader della Lega., nei giorni scorsi, aveva firmato il provvedimento per ridurre lonel settore dei trasporti da 24 a 4 ore. Inizialmente l'agitazione era stata proclamata dalle 21 di stasera, giovedì 12 dicembre, alle 21 di domani, 13 dicembre.