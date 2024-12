Ilgiorno.it - Rissa nel centro d’accoglienza . Tre ospiti soccorsi

aldi accoglienza di via Monte Grappa a Brembio. Nella serata di martedì, sono dovuti intervenire i carabinieri e il 118 per fare piena luce sulla baruffa tra tre, di 24, 25 e 27 anni, durante la quale è spuntato un piccolo coltello da cucina e per medicare i contendenti, finiti poi all’ospedale in codice verde. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i tre si sarebbero “scaldati“ per futili motivi ed il litigio sarebbe culminato con un coltello sguainato. La zuffa successiva sarebbe terminata con i tre stranieri feriti lievemente alle mani. Non c’è invece ancora alcun riscontro alla lettera spedita ormai un paio di mesi fa dal sindaco di Casalpusterlengo Elia Delmiglio al Prefetto di Lodi per chiedere la chiusura deldi accoglienza di immigrati vicino alla stazione ferroviaria.