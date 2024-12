Sport.quotidiano.net - Qui Reggiana A Cremona ritrovato il sorriso

L’ultima partita, in ordine di tempo, è quella che ha riportato nell’ambiente granata unpieno: 2-0 in trasferta sul campo di una squadra, la Cremonese, ben più attrezzata, il ritorno al successo che mancava da un mese e mezzo e, tanto per gradire, anche il sorpasso in classifica al Modena, che oggi come oggi non significa niente in termini di prospettive future, ma permette alladi approcciarsi al derby con i gialloblù stando davanti. Sarà anche solo un punto, ma intanto è oro, e non si butta via niente. Il morale, insomma, c’è, perché è arrivato un risultato che mancava da troppo tempo, ed è proprio questo andamento a sequenze alterne che ha sinora caratterizzato la stagione di unache resta comunque nel gruppone della colonna destra della classifica, quella in cui bastano un paio di risultati negativi di fila per annaspare e un paio di vittorie consecutive per pensare di poter guardare lontano.