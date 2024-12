Linkiesta.it - Propaganda del consolato russo al Centro Brera, che ora rischia sanzioni

Non c’è da liberare soltanto la Crimea e l’Ucraina orientale dalle mire imperialiste russe, è diventato necessario e urgente liberare da incredibili influenze russe anche ilinternazionale dia Milano, che per iniziativa solitaria del suo presidente Stefano Carluccio, ha co-organizzato per venerdì 13 dicembre alle 18 un’oscena sfilata di funzionari del governo, e di vari pappagalli di regime, col timbro ufficiale deldi Milano.Per non farsi mancare niente, l’incontro sarà tenuto in, e completa un pacchetto propagandistico a uso e consumo del Cremlino arricchito da un concerto di Natale per la pace, organizzato per il 19 dicembre con l’Associazione culturale italo-russa, durante il quale artisti russi suoneranno musica di autori russi.Sergio Scalpelli e Massimo Ferlini, componenti del consiglio direttivo delInternazionale, hanno preso «le più nette distanze» dall’evento organizzato dalcol: «Si tratta di una iniziativa presa arbitrariamente dal presidente, senza alcuna consultazione con i sottoscritti.