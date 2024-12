Quotidiano.net - Ncc, il Tar sospende l’obbligo di 20 minuti di pausa tra le corse

Roma, 12 dicembre 2024 – Dopo aver bocciato la precettazione firmata dal ministro Matteo Salvini, che riduceva a 4 ore la durata dello sciopero generale dei trasporti proclamato per venerdì 13 dicembre dai sindacati di base, il Tar del Lazio ha sospeso parzialmente anche il decreto interministeriale Salvini-Piantedosi sugli Ncc (il 226 del 16 ottobre), nella parte in cui stabiliva che gli autisti devono attendere 20fra una corsa e l'altra. Il tribunale ha accolto il ricorso presentato dall'associazione Ncc Italia. Marco Mori La sospensiva è stata disposta fino alla trattazione del ricorso in camera di consiglio, fissata per il 13 gennaio 2025. Proprio oggi, giovedì 12 dicembre, gli autisti del noleggio con conducente, da Uber a Limolane a Transfeero, hanno manifestato in dodici città italiane.