Multe ai non vaccinati cancellate De Luca | È una vergogna e un atto irresponsabile Meloni ha sempre lisciato il pelo ai no vax

“È unadal punto di vista della civiltà di un paese e dell’uguaglianza dei cittadini. Non puoi far pagare dellea decine di migliaia di cittadini che rispettano le leggi e poi ad altri che non rispettano le leggi garantisci l’immunità”. Così il presidente della Regione Campania Vincenzo Decommenta la sanatoria decisa dal governoa favore di coloro che non hanno rispettato l’obbligo vaccinale per il Covid. Aggiungendo: “È anche undi irresponsabilità, perché è un incoraggiamento a non rispettare le prescrizioni sanitarie. Io ricordo bene che, quando facevamo la guerra per avere i vaccini in Campania, c’erano anche quelli guidati dall’attuale presidente del Consiglio che faceva i cortei a via del Corso a Roma assieme a gente senza mascherina, lisciando ilai no vax“.