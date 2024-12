Bergamonews.it - Moc: una fotografia dello stato di salute dell’osso (non solo in menopausa)

È l’esame di riferimento per prevenire, diagnosticare e controllare l’evoluzione dell’osteoporosi. Non invasivo e di facile esecuzione, è consigliato in particolare (ma non) alle donne oltre i 65 anni. Parliamo della Mineralometria Ossea Computerizzata, più comunemente chiamata Moc. Nel Centro Diagnostico Treviglio, struttura ambulatoriale degli Istituti Ospedalieri Bergamaschi – Gruppo San Donato, è possibile effettuare questo esame con macchinari ad alta tecnologia, affidabili e di qualità ospedaliera.Che tipo di esame è la MocLa Mineralometria Ossea Computerizzata (Moc), esame radiologico che si avvale dell’emissione di raggi X a basse dosi, è un’indagine rapida, sicura e non invasiva che serve per studiare lodidelle ossa fornendo indicazioni sul rischio individuale di fratture da fragilità.