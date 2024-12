Lapresse.it - Milan, lesione al bicipite femorale per Loftus-Cheek

Sono due gli infortunati in casadopo la sfida di Champions League vinta dai rossoneri 2-1 contro la Stella Rossa. Si tratta del centrocampista inglesee del centravanti spagnolo, Alvaro Morata entrambi out nella prossima sfida contro il Genoa in programma a San Siro domenica alle 20:45.aldestro per RubenGli esami strumentali a cui sono stati sottoposti i due calciatori hanno evidenziato unaaldestro per Ruben, e un trauma elongativo in regione adduttoria senzaai muscoli adduttori per Alvaro Morata. Per quanto riguarda il centrocampista “verrà effettuata una nuova valutazione clinico-strumentale fra 7-10 giorni”.