Manchester City attacco dopo la Juventus | Razzismo verso un nostro giocatore

Ilnon sta attraversando un buon momento, per usare un eufemismo. Ela sconfitta di ieri per 2-0 in UEFA Champions League contro la, la società inglese denuncia attrauna nota gli abusi a stampo razzista nei confronti di unCORI RAZZISTI – Un brutto momento per il, tra il rischio retrocessione e i pessimi risultati sul campo. Fra questi anche la sconfitta contro laieri in UEFA Champions League, un 2-0 arrivato al termine di una prestazione decisamente poco brillante.la partita, però, si è verificato uno spiacevole episodio. Che la società inglese denuncia attrauna nota, ovvero i messaggi a tono razzista nei confronti del difensore Kyle Walker. Così si legge sul sito web del club: “Ilcondanna fortemente gli abusi di stampo razzista che Kyle Walker ha subito onlinela partita di ieri.