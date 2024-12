Tpi.it - Lory Del Santo: “Eric Clapton era tirchio, non aveva la colf e io dovevo lavare i piatti”

Leggi su Tpi.it

Del: “era”Da Donald Trump afino a Giovanni Agnelli:Delha raccontato la sua vita privata tra amori, corteggiatori e occasioni mancate.Ospite di Storie di donne al bivio, la showgirl ha ribadito, così come già fatto in un’altra intervista, che a quest’ora poteva essere la First Lady se solo avesse accettato la corte di Donald Trump: “Potevo essere la signora Trump, se solo avessi accettato la corte del presidente. Ma pensavo fosse solo un flirt e ho detto ‘no'”.“Con Kassoggi non ci fu mai sesso e non mi regalò il favoloso anello di brillanti, bensì una catenina d’ oro con una pietra – racconta ancora – Niente nemmeno con Giancarlo Giannini che pure mi piaceva tanto. Una volta uscimmo insieme e mi portò a casa sua.