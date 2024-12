Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus 1-0, Champions League calcio femminile in DIRETTA: finisce il primo tempo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.34 Partita da ritmi estremamente lenti che viene sbloccata da un gol in mischia di Damjanovic,in fase offensiva ci prova ma senza arrivare mai realmente al tiro.A tra poco per il secondo!45?il1-0.43? Vangsgaard non riesce ad arrivare al tiro davanti al portiere.41? Peyraud-Magnin blocca un pallone messo in mezzo da Damjanovic.39?ancora deve compiere iltiro.37? Stanway di testa manda fuori il pallone.35? Bergamaschi spazza in difesa dopo un azione pericolosa del.33? Stanway al volo di destro non trova il secondo palo.31? Fallo in attacco di Zadrazil.29? Bonansea blocca ancora una volta al momento del dribbling.27? Cambio di gioco sballato di Caruso.