Oasport.it - LIVE Baskonia-Virtus Bologna 29-31, Eurolega basket in DIRETTA: V nere in partita

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-36 Sedekerskis gancione schiena a canestro.32-36 Non si muove nemmeno la retina sulla tripla di Grazulis.32-33 Tripla di Baldwin.29-33 Zizic trova il reverse di sinistro.29-31 -4:09 Forza Tucker che travolge l’avversario al passaggio allo.TIME OUT TELEVISIVO29-31 Hackett scippa palla a Baldwin, sciupa poi l’attacco della: Cordinier serve male Grazulis. Quinta palla persa della.29-31 1/2 Hall.Fallo Pajola che stoppa Hall in una comoda schiacciata.28-31 Pajola pesca internamente Ziziz, tiro protetto e +2.28-29 1/2 Zizic.Si butta dentro Zizic in sfondamento, in ritardo Diop che quasi interviene di testa.28-28 Mano morbida di Forrest schiena a canestro.Violazione dei 3 secondi per Zizic che aveva pescato Hackett in uscita.