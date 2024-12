Ilnapolista.it - L’Atalanta forse ha salvato Mbappé, cominciavano già a paragonarlo a Bale (El Paìs)

Rafa Cabeleira paragona su ElKyliana un ristorante. Scrive che il problema sono i lunghi tempi di attesa. “Le promesse di immediatezza mai mantenute, i camerieri che assicuravano che tutto era dovuto a un piccolo ritardo in cucina e che, in pochissimo tempo, appena cinque minuti, quel branzino sarebbe arrivato fuori così ben infilzato che i migliori fotografi dei principali media stranieri sarebbero poi accorsi ad immortalare il momento in cui ci affonderemo i denti”.Solo che poi “la spigola ha cominciato a somigliare al salmone del supermercato”. Cioé? “In fin dei conti, il Real Madrid ha appena vinto tutto senza la sua eterna promessa e poche cose distraggono il tifoso blanco dal gol tanto quanto i cambiamenti in meglio. Come accadde ai suoi tempi con Makelele e Zidane, o con Milla e Redondo, le prime prestazioni dell’attaccante francese suscitano una sorta di nostalgia distopica per la quale alcuni tifosi iniziano a chiedersi se sia meglio Joselu”.