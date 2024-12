Ilrestodelcarlino.it - La Vigor sfida il "Fosso". Spareggio d’alta quota

"Equilibrio" è la parola che meglio di tutte descrive gli ultimi duelli trae Forsempronese. Entrambe hanno fortemente caratterizzato la storia degli ultimi campionati, sia in Eccellenza sia in quarta serie, e in panchina c’erano, oggi come allora, proprio loro: Aldo Clementi e Michele Fucili, due modi diversi di concepire il gioco, ma entrambi interpreti di un modello vincente che ha segnato la storia dei rispettivi club. Stima reciproca, ma in campo le rispettive squadre non hanno mai rinunciato a darsi battaglia. Clementi e Fucili arrivano alla penultima del girone di andata, con lo stesso bottino: 6 vittorie, 5 pareggi, 4 sconfitte ed ovviamente gli stessi punti. Dopo una partenza roboante,e "" hanno avuto qualche intoppo ed ora cercano riscatto e continuità. Laè forte di una retroguardia solida: sono solo 12 i gol subiti finora, seconda miglior difesa insieme all’Ancona, dietro solo alla Samb, un dato che inorgoglisce il direttore sportivo Moroni che afferma: "È il frutto della crescita e del duro lavoro di ragazzi del posto come: Magi Galluzzi, Tomba, Rotondo, ma non posso ignorare la crescita esponenziale di Fernandez e Pjetri così come i progressi di Roberto – sottolinea il ds nonché ex portiere della-.