Lanazione.it - La Ternana domina pure nel femminile. Woman premiata in Comune: "Portiamo in alto il nome della città"

Leggi su Lanazione.it

Il rossoverde va fortissimo anche in Serie B. LaWomen continua ad essere al comandoclassifica e battendo nell’ultimo turno il Bologna che occupa la 4a posizione lo ha staccato di 8 lunghezze (quest’anno saliranno direttamente le prime tre). Con 11 vittorie su 12 gare la squadra del patron Stefano Bandecchi, allestita dal direttore generale Isabella Cardone e allenata da Antonio Cincotta sta confermando di poter ambire a pieno titolo alla massima serie, obiettivo che lo scorso campionato era sfuggito ai playoff. La prossima partita sarà sul campoVis Mediterranea, poi ci sarà una sosta di quasi un mese e alla ripresa andrà in scena la sfida-primato, in casa contro il Parma. Le calciatrici, lo staff e la dirigenza al completo hanno partecipato a Palazzo Spada all’evento per gli auguri di Natale, insieme allaCalcio rappresentata dal team manager Mattia Stante, dai calciatori Marco Capuano e Pietro Cianci.