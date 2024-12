Sport.quotidiano.net - La Lombardia corre verso il futuro. Unica oltre il milione di tesserati

La nostra regione si conferma terra di sport. Una persona su cinque è tesserata in, che si conferma un riferimento dell’intero sistema sportivo italiano. A certificare ciò è lo studio quinquennale "Sport Plan 2024", presentato da Regione. L’analisi offre una panoramica su come laabbia fatto ripartire il settore sportivo dopo la pandemia di Covid-19. Il numero che spicca più di tutti è quello dei praticanti continuativi: sono ben 3.177.000 i lombardi che svolgono un’attività sportiva. Inil 43,2% (nel 2020 era 42,7%) dei residenti pratica dunque sport e questo dato è superiore alla media nazionale del 36,9%. Se alla percentuale totale dei praticanti sportivi si unisce quella di coloro che svolgono una qualche attività fisica come passeggiare o andare in bicicletta, il dato insale al 73,3%, di fronte ad una media nazionale pari al 64,8%.