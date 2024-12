Il direttore dell’Fbi si dimette Trump esulta | Oggi è un grande giorno il Bureau non è più un’arma contro di me

Leggi su Open.online

IlChris Wray ha annunciato che lascerà il proprio incarico a gennaio, in anticipo rispetto alla scadenza naturale del mandato prevista a fine 2027. L’addio di Wray in concomitanza con il termine della presidenza di Joe Biden non è casuale. Secondo quanto riporta la Cnn, da settimane ildel Federalof Investigation ipotizzava un’uscita anzitempo, conscio della volontà di Donalddi sostituirlo quanto prima. Infatti, già prima delle dimissioni, il presidente eletto aveva indicato il suo uomo per il delicato ruolo: Kash Patel. Fedelissimo di, l’avvocato è un feroce critico dell’agenzia federale che è chiamato a dirigere. D’altronde, più volte il futuro inquilino della Casa Bianca ha accusato l’Fbi di voler ostacolare la sua rielezione con indagini bollate come ingiustificate.