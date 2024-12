Lanazione.it - I tre giorni dei Chille per raccontare San Salvi e il suo ’Marco Cavallo’

Il 13 dicembre 1998, Carmelo Pellicanò, ultimo direttore del manicomio fiorentino di San, decretò il definitivo superamento della struttura con l’uscita dell’ultimo “matto“ e il contemporaneo ingresso dei, invitati a creare un presidio culturale permanente, per favorire l’ingresso di tutti in quella che fino ad allora era una città negata. E domani, 13 dicembre alle 21, è in programma una Passeggiata nel Parco di San, con gli artisti dei, guidati da Claudio Ascoli e Edoardo Malagigi, che presenteranno "il lungo percorso creativo da Leonardo da Vinci al Marco Cavallo del XXI secolo". Si tratta del racconto della scultura inaugurata daia Sanlo scorso 11 marzo, per il centenario della nascita di Franco Basaglia. L’opera è stata realizzata dall’artista fiorentino Edoardo Malagigi, partendo dai disegni di Leonardo da Vinci per la scultura equestre (mai realizzata) per gli Sforza.