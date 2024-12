.com - Giornalisti, il rapporto: almeno 54 uccisi quest’anno, un terzo solo a Gaza

(Adnkronos) – Sono54 iche sono statimentre stavano svolgendo il loro lavoro, unnella Striscia di. Lo si legge nelannuale di Reporter sans frontieres, in cui si sottolinea che in base ai dati aggiornati a fine novembre il numero deiè allo stesso livello dell’anno precedente. Rsf ha però osservato che il giornalismo di guerra è particolarmente rischioso, con 31 dei 54che hanno perso la vita in zone di conflitto, la cifra più alta degli ultimi cinque anni. La Striscia di, dove Israele sta combattendo contro i gruppi militanti palestinesi guidati da Hamas, è la regione più pericolosa, afferma il. Se si torna all’inizio della guerra, all’assalto a Israele guidato da Hamas il 7 ottobre del 2023, più di 145 addetti dei media sono morti nella Striscia disecondo Rsf, di cui35 stavano lavorando al momento dell’one.