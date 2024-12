Liberoquotidiano.it - Gaza, ok di Hamas a presenza truppe israeliane nella Striscia durante la tregua

Leggi su Liberoquotidiano.it

Possibile svolta tra Israele e. Alcuni mediatori arabi hanno rivelato al Wall Street Journal cheavrebbe accettato una richiesta fondamentale per un potenziale accordo di cessate il fuoco: consentire alledi rimaneredila, su base temporanea. Le due parti stanno valutando un cessate il fuoco di 60 giorni in cui verrebbero rilasciati fino a 30 ostaggi, tra cui cittadini statunitensi. In cambio, Israele rilascerebbe i prigionieri palestinesi e consentirebbe l'ingresso di maggiori quantità di aiuti umanitari a. Nel frattempo, almeno 37 persone, di cui sei bambini, sono state uccisenotte dai bombardamenti lanciati dall'esercito israeliano sulla