Dove vedere in tv Trento-Sada Cruzeiro Mondiale per club volley | orario programma streaming

Oggi venerdì 13 dicembre (ore 00.30) si gioca, incontro valido per la fase a gironi delper2024 dimaschile. A Uberlandia (Brasile) i dolomitici scenderanno in campo per affrontare i Campioni del Sudamerica in quello che è lo scontro diritto decisivo per il primato nella Pool A: chi vince accede alle semifinali forte del primo posto in classifica, mentre la perdente dovrà accontentarsi di passare il turno da seconda del raggruppamento.Dopo aver regolato i modesti iraniani dello Shahdab Yazd all’esordio e i rognosi argentini del Ciudad, i Campioni d’Europa saranno impegnati nel testa a testa contro un avversario decisamente impegnativo e che potrebbe creare qualche grattacapo alla seconda forza della Superlega. La formazione italiana dovrà prestare la massima attenzione se non vorrà complicarsi la strada verso il sogno di conquistare il prestigioso trofeo iridato per la sesta volta nella propria storia.