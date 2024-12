Ilrestodelcarlino.it - Cesena-Cosenza torna dopo 25 anni. Quel pareggio (3-3) da dimenticare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre vittorie bianconere, due per il, tre pareggi. Questo il resoconto dei match contro i calabresi al Manuzzi, ma tre tasselli restano storici, due negativi e l’altro positivo. Ildel 4 giugno 2000 è probabilmente la partita più chiacchierata e ricca di sospetti della storia bianconera, non fu avviata però mai nessuna indagine, quindi nessuna prova certa, solo voci, forti, fortissime che non tutti avessero tirato dalla stessa parte. Ma l’errore principale fu della società che a marzo – il tecnico era il compianto Walter Nicoletti, un galantuomo che restò colpito per sempre dala retrocessione rocambolesca – ritenne la squadra già salva con 9 punti di distacco sulla zona minata. Così iniziò il tempo della pareggite; si parlava continuamente del nuovo allenatore del prossimo campionato (da Agostinelli a Mutti) togliendo forza a Nicoletti.