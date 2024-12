.com - Centro assistenza famiglie e genitorialità: via a supporto legale e psicologico a Roma

: parte un nuovoai genitori a, dove apre un nuovoper le. Lo spazio, il primo del municipio V, sarà attivo a partire dal 12 dicembre in via di Acqua Bullicante 28Nuovopernel municipio V: ecco di che si occuperàDal sostegno allealla creazione di spazi di relazione e aiuto per i nuclei in condizioni di fragilità: in via di Acqua Bullicante 28 nasce il primoper ledel municipio V, un punto di riferimento polifunzionale che vuole offrire servizi gratuiti di accoglienza, sostegno e orientamento ai singoli individui e ai nuclei familiari residenti nel territorio. Una nuova realtà che nasce da una co-progettazione tra il municipio e la cooperativa sociale La Fonte 2004 Ets, con il sostegno dell’avviso pubblico per l’ampliamento della rete regionale dei centri per la famiglia.