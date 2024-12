Calciomercato.it - Addio anticipato all’Inter: Marotta cala il poker per l’attacco di Inzaghi

Campanello d’allarme nel reparto offensivo dei nerazzurri: prende corpo una possibile cessione già nel mercato di gennaioIl vuoto dietro la coppia Thuram-Lautaro Martinez, senza dimenticare il periodo di appannamento accusato dal capitano in questa prima parte di stagione.(LaPresse) – Calciomercato.itOltre alle problematiche in difesa e il punto interrogativo sulle condizioni fisiche di Acerbi, scatta un campanello d’allarme anche nel reparto offensivo in casa Inter. Taremi continua a deludere e dopo quattro mesi è ancora all’asciutto di gol su azione con la casacca nerazzurra. Solo una gioia finora per l’ex centravanti del Porto, arrivata però su rigore contro la Stella Rossa in Champions a risultato ampiamente acquisito. I tifosi della ‘Beneamata’ ma anche la società si aspettavano ben altro impatto dal nazionale iraniano, fermo restando una normale fase di ambientamento con la nuova realtà.