Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 12 dicembre: Luigi Giuliano ed altre ricorrenze

12edLo si ricorda soprattutto per aver militato nel ‘Grande Torino’ e con i granata dopo la tragedia di Superga. Ma successivamente vestì per diverse stagioni la maglia giallorossa. Chi scrive è un appassionato di amarcord e possiede varie pagine del Romanista con le foto selezionate dall’archivio storico del club di Trigoria. Compresa la ‘sua’, con indosso una divisa particolare. Il 121954metteva a segno la prima rete con la Roma.Quel dì compiva vent’anni Ramon Marsal, (di frequente) riserva del grande Real Madrid che esordì in Coppa Campioni nella finale del ’56.è il decimo anniversario dalla dipartita di Duilio Rizzato, 64 presenze in Serie B con il Livorno. Ed è inoltre il centenario dalla nascita di Georges Hanke, vincitore di un campionato con il Barcellona.