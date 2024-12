Ilfattoquotidiano.it - Vigilanza Rai, sesta fumata nera per la nomina di Simona Agnes: il centrodestra diserta ancora il voto

Nuovaper la presidenza della Rai. Per lavolta la maggioranza diha, infatti,to la seduta che avrebbe dovuto esprimere un parere vincolante sulladi. Presenti, secondo quanto si apprende, Dario Carotenuto e Dolores Bevilacqua (M5s), Dafne Musolino e Maria Elena Boschi (Iv), Stefano Graziano (Pd). Non è stata stabilita una nuova data di convocazione.Ilnon riesce a uscire dall’impasse. Per ratificare ladel o della presidente del Consiglio di amministrazione della Rai è necessaria la maggioranza dei due terzi della Commissione e non bastano i voti solo delle forze al governo. E’ necessario quindi un accordo con le opposizioni, che al momento continua a non esserci.Il 6 dicembre scorso, era stato Maurizio Gasparri, capogruppo Fi al Senato, a difendere ladi: “Se ha intenzione di ritirare la candidatura? E’ più facile che venga tre volte Natale piuttosto che accada, per citare Lucio Dalla.