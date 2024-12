Liberoquotidiano.it - Università Pegaso e i Conservatori di Benevento e Campobasso presentano Voice of Heritage, un progetto per la salvaguardia del patrimonio musicale italiano

Rafforzare la presenza internazionale delle Istituzioni di Alta formazione artistica,e coreutica (AFAM) del sud Italia e valorizzare ilattraverso la digitalizzazione. Questo l'obiettivo dis of: From Beneventan Manuscripts to Modern Music Through the Lens of Innovation, ilcongiunto tra l', ilo die ilo di, un programma sostenuto da un finanziamento di quattro milioni di euro per la creazione di un archivio globale accessibile grazie alle moderne tecnologie. Grazie anche al supporto dell', i Manoscritti Beneventani saranno digitalizzati e resi accessibili online, creando una piattaforma consultabile da studiosi e appassionati di musica di tutto il mondo, in collaborazione con la University of Texas.