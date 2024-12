Quotidiano.net - Ultime ore per aderire al concordato preventivo biennale: scadenza il 12 dicembre

ore peral. I contribuenti Isa che, pur avendo i requisiti, non avevano aderito entro il termine del 31 ottobre, potranno usufruire dell'ulteriore finestra concessa dal decreto fiscale che si chiude domani 12. Ilconsente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall'Agenzia delle entrate, coerente con le informazioni contenute nelle banche dati dell'amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente. Secondo i dati recentemente riferiti dal Mef in Parlamento, a fine ottobre avevano aderito al regime 522mila su un totale di oltre 4,4 milioni di contribuenti tenuti all'applicazione degli Isa o forfetari (rispettivamente circa 400mila e 120mila). Stime circolate nei giorni scorsi sulla stampa indicavano un incasso alla primadi 1,3 miliardi, non sufficiente a coprire un nuovo taglio dell'Irpef a favore del ceto medio.