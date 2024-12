Lapresse.it - Siria, Khamenei: “Quanto accaduto è frutto di piano Usa e Israele”

Leggi su Lapresse.it

“Non ci dovrebbe essere alcun dubbio che ciò che èinè il prodotto di uncongiunto americano e sionista“. Lo ha affermato la Guida suprema dell’Iran, l’ayatollah, nel corso di un raduno di migliaia di persone. Secondo, Teheran ha le prove di ciò, che “non lasciano spazio a dubbi”. “Uno Stato vicino allaha svolto un ruolo chiaro in questa vicenda, e continua a farlo. Tutti possono vederlo”, ha aggiunto, senza fare il nome di un Paese specifico.Oltre 300 raid israeliani sullaNel frattempo,ha avviato un’ondata di pesanti attacchi aerei in tutta la, oltre 300, e i soldati israeliani sarebbero avanzati più in profondità oltre la zona cuscinetto istituita dopo la guerra del 1973. Secondo l’Osservatoriono per i diritti umani, che ha riferito di questi sviluppi, le truppe israeliane sarebbero arrivate a 25 chilometri da Damasco.