Metropolitanmagazine.it - Shania Twain, chi sono il marito Frederic Thiebau e l’ex marito Robert John Lange

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, ha sposato nel 2011 iled imprenditore: per la cantante si trattava di seconde nozze, dopo la fine del primo matrimonio con“Mutt”conclusosi nel 2010 a causa di un tradimento dell’uomo.Stasera la cantautrice sarà tra gli ospiti di Andrea Bocelli: 30 Celebration, in onda su Canale 5 a partire dalle 21:30, nello speciale evento tenutosi lo scorso luglio al Teatro Del Silenzio di Lajatico, in Toscana. Canadese classe 1965, definita la Regina del Country Pop,ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Il grande successo l’ha raggiunto nel 1997 con Come On Over, album che ha superato 20 milioni di copie solo negli States, debuttando al primo posto della Billboard Top Country Album. Il terzo lavoro in studio dell’artista canadese ha ricevuto quattro Grammy Awards: la 59enne inoltre è stata insieme a Keith Urban l’unica artista non statunitense a vincere il premio della Country Music Association come artista dell’anno.