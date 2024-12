Lopinionista.it - Salvini firma l’ordinanza per ridurre a 4 ore lo sciopero dei trasporti

ROMA – “Hotopera 4 ore lodeiprevisto per questo venerdì. Il doveroso diritto alla mobilitazione deve rispettare anche il diritto alla mobilità di lavoratori, cittadini, studenti e persone in cura, specialmente in un periodo critico come quello pre-natalizio. Serve buonsenso”.E’ quanto scrive sui suoi canali social il ministro delle infrastrutture e dei, Matteo(foto), a proposito della mobilitazione in programma venerdì 13 dicembre.L'articolopera 4 ore lodeiL'Opinionista.