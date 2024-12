Ilgiorno.it - Quanto il turismo “parla“ digitale

Prende il via il 24 gennaio e ci sono ancora posti disponibili per il corso Ifts gratuito di alta specializzazione “Comunicazioneper ilculturale e ambientale“ proposto in partnership da Etass, Afol Monza Brianza, Comune di Arcore, Gattinoni Viaggi, British Institute, Viewtoo e Università Marconi. I corsi IFTS offrono competenze specifiche e di alta qualità che migliorano le prospettive di carriera. Al termine, si ottiene una certificazione riconosciuta a livello nazionale che attesta le competenze acquisite, aumentando il valore sul mercato del lavoro. Inoltre, durante il corso, si ha l’opportunità di fare networking con esperti e professionisti del settore. Lo specialista in Comunicazioneper i beni culturali e ambientali si occupa della valorizzazione, promozione e tutela del patrimonio culturale e ambientale attraverso l’uso delle tecnologie digitali e dei media.