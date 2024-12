Lettera43.it - Per l’Economist l’Italia è quinta per performance economica nel 2024: prima la Spagna

è stata inserita al quinto posto nella classifica stilata dal settimanale britannico Economist sulleeconomiche neltra i 37 Paesi che compongono l’Ocse. I parametri analizzati per la comporre la graduatoria sono stati diversi, tra cui il Pil, il tasso di inflazione, il mercato azionario e la disoccupazione. Al primo posto si è posizionata la, davanti a Irlanda, Danimarca e Grecia. Poi. Sul sito del settimanale è stato sottolineato che ben tre dei primi cinque Stati in classifica affacciano sul Mediterraneo, a conferma della grande ripresa di quella zona europea.LEGGI ANCHE: Politico incorona Giorgia Meloni come «la persona più potente d’Europa»Per la disoccupazione in caloè il Paese migliore in top 10ha comunque raggiunto un grande risultato in tema di disoccupazione, con un calo dell’1,4 per cento da inizio anno, il migliore tra i Paesi in top 10.