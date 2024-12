Ilgiorno.it - Pavia, nuova borsa di studio: la 19enne Maria Pia Penasa è la prima vincitrice. “Leader col cuore”

– Potrà completare gli studi universitari e soggiornare gratis al collegio Ghislieri.Pia, 19 anni, studentessa pavese iscritta al secondo anno della laurea triennale in Fisica e alunna del Ghislieri, ha vinto ladipermanente erogata quest’anno per lavolta dalla “Tramuto&Porter Foundation”. Donato Tramuto, 68enne filantropo americano ha deciso di sostenere il talento dei giovani alunni del collegio per costruire un mondo solidale e compassionevole. “In partnership con diversi collegi del mondo – ha spiegato il filantropo –, attiviamo le borse didestinate a studenti interessati alla “compassionateship“. In Italia abbiamo scelto il Ghislieri”. E tra gli alunni del collegio è stata sceltaPia, nata a Vigevano, che ha voluto trasferirsi in collegio per vivere in un ambiente stimolante.