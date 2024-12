Ilrestodelcarlino.it - Paola Senesi alla segreteria nazionale

Cambio ai vertici nazionali della Cgil, soprattutto in merito di edilizia. Un cambio che sorride al Piceno in un momento che verrà ricordato tra i più cupi per le varie problematiche occupazionali e di spopolamento del territorio di sempre. In questo quadro particolarmente preoccupante, arriva la nomina di, già segretaria generale della Fillea Cgil di Ascoli e Fermo, che è stata eletta nelladella Fillea Cgil, categoria della Cgil che segue il settore dell’edilizia. "Una grande notizia, riconoscimento del grande lavoro svolto in questi anni di militanza nella Camera del Lavoro di Ascoli Piceno e come dirigente territoriale della Fillea Cgil, oltre che il riconoscimento del lavoro svolto sul territorio dFillea Cgil di Ascoli Piceno e Fermo e di tutte e tutti i compagni che operano nella categoria" commenta la Cgil ascolana.