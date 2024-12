Cultweb.it - Oceania, come finisce la pellicola animata del 2016 della Disney

termina con la dea Te Fiti, che in segno di gratitudine per essere tornata alla sua forma primordiale, dona una nuova barca a Vaiana e un nuovo amo da pesca a Maui. Egli chiede perdono alla stessa dea per avergli rubato precedentemente il cuore. Tornata sull’isola di Motunui, la ragazza è pronta a salpare nuovamente alla ricerca di nuove isole.In principio la Terra era circondata dall’Oceano, finché non emerse l’isola madre Te Fiti, il cui cuore aveva il potere di donare la vita. Un giorno, il semidio Maui (Dwayne Johnson) attraversa l’oceano per rubare la pietra per donarla all’intera umanità. Ma il gesto fa sì che scenda l’oscurità su tutto l’Oceano. Dopo uno scontro con il semidio Te K?, Maui scompare nel nulla dopo aver perso il suo amo magico. Mille anni dopo, la piccola Vaiana Waialiki (Louise Bush) viene scelta dal mare per ripristinare il cuoredea Te Fiti, dopo che ella ha aiutato una piccola tartaruga in difficoltà.