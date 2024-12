Scuolalink.it - Nuovo DDL Lavoro: un quadro completo delle novità

Il Senato ha approvato definitivamente il Disegno di Legge sul(DDL), introducendo significativenel mondo delitaliano. Analizziamo nel dettaglio le principali misure introdotte da questo provvedimento. Il contratto misto: una nuova forma diflessibile Unapiù rilevanti riguarda l’introduzione del contratto misto. Questa nuova forma contrattuale consente ai professionisti iscritti agli albi e in regime forfettario di svolgere contemporaneamente un’attività lavorativa dipendente presso un’azienda, mantenendo la propria partita IVA. Tale contratto, applicabile esclusivamente alle aziende con più di 250 dipendenti, presenta caratteristiche peculiari come la durata part-time e la stipula contestuale all’incarico professionale. Dimissioni di fatto per assenze ingiustificate: una misura contro gli abusi Il DDL introduce una norma volta a contrastare gli abusi legati alle assenze ingiustificate.