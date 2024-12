Lanazione.it - Morto dopo il concerto, disposta una nuova perizia

Pistoia, 11 dicembre 2024 – Sarà unadal gup Fabio Gugliotta nell’ambito del processo in abbreviato, a stabilire cosa abbia causato la morte di Antonio Morra, il pistoiese di 47 anni ucciso al termine deldei Subsonica al Mandela Forum di Firenze, lo scorso 11 aprile. Si torna in aula il 25 marzo dell’anno prossimo, quando il perito, la dottoressa Chiara Toni, riferirà in aula l’esito del suo lavoro. Il quesito assegnatole dal giudice verte sulla parte centrale del procedimento. E cioè se ad uccidere Morra sia stato il pugno da dietro sferrato da Senad Ibrahimi (accusato di omicidio preterintenzionale, difeso dagli avvocati Lapo Bechelli e Luca Maggiora) o quello frontale di Cristian Corvo (imputato per lesioni gravissime, difeso dall’avvocato Alberto Russo), a provocare la rovinosa caduta dalla scalinata del palazzetto che Morra stava scendendo quando ebbe l’alterco con gli addetti della ditta di facchinaggio.