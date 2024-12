Ilgiorno.it - Monsignor Palombella condannato: "Illeciti durante l’incarico al Vaticano"

L’attuale direttore della Cappella musicale del Duomo di Milano,Massimo, è statocon altri due imputati per presuntinella gestione finanziaria del Coro della Cappella musicale pontificia Sistina. Il Tribunale, presieduto da Giuseppe Pignatone, ha concluso il procedimento penale, avviato il 24 maggio 2023, con una sentenza di primo grado che condanna(per fatti che non riguardano l’attuale incarico milanese, risalenti all’epoca in cui dirigeva il Coro della Cappella musicale pontificia a Roma) a 3 anni e 2 mesi di reclusione, 9 mila euro di multa e interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena; l’ex direttore finanziario Michelangelo Nardella a 4 anni e 8 mesi di reclusione; 7 mila euro di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici; alla moglie di Nardella, Simona Rossi, 2 anni di reclusione, 5 mila euro di multa e interdizione perpetua dai pubblici uffici.