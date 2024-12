Oasport.it - Mondiali nuoto vasca corta 2024 oggi in tv: orari 11 dicembre, streaming, italiani in gara

, mercoledì 11, seconda giornata deidiin. La Duna Arena di Budapest (Ungheria) sarà teatro di altre gare estremamente interessanti dopo un day-1 fatto da ben sei record del mondo. In casa Italia, per il momento, il bilancio è di due argenti, frutto dei piazzamenti di Alberto Razzetti nei 200 misti e della staffetta 4×100 stile libero maschile.Si comincerà alle 09.00 del mattino con le batterie dei 100 stile libero donne. Vedremo in azione la talentuosa Sara Curtis e Sofia Morini, che avranno come primario obiettivo quello di entrare in semifinale. Stesso discorso nella medesima specialità per Alessandro Miressi e Leonardo Deplano, protagonisti dell’argento della 4×100 sl di ieri.A seguire vi sarà l’atteso esordio nei 100 rana donne di Benedetta Pilato.