Michele de Pascale svela la nuova giunta regionale dell' Emilia Romagna

È stata una nottata febbrile, le ultime caselle sono state completate all’ultimo minuto. Stamattina il presidentedepresenterà la squadra che lo accompagnerà al governoa Regione per i prossimi cinque anni. L’appuntamento è alle 12.15 nella sala stampaa Regione, in viale Aldo Moro a Bologna. I nomi sono rimasti riservati fino all’ultimo. Mentre andiamo in stampa salgono le quotazioni di Davide Baruffi come assessore. Con eventuale delega al Bilancio. In ogni caso per lui, anche qualora non dovesse farcela, rimane di base la conferma a sottosegretario: sul suo nome c’è il patto stretto tra Stefano Bonaccini ede. Più ridotte, ma non del tutto tramontate le possibilità per Maria Costi: il blitz cattolico ha sortito un effetto, l’area avrà una rappresentanza (a differenza degli anni precedenti quando con Bonaccini non aveva avuto esponenti).