Ilgiorno.it - Metropolitana M5 Milano-Monza: urgono 400 milioni per coprire i costi extra

Mancano 400di euro, l’associazione Hqtorna a bussare alle istituzioni perché vengano trovati al più presto i fondi pergliper la realizzazione del prolungamento dellaM5 da. Questa volta il destinatario della missiva è il sottosegretario di Stato con delega alla Programmazione economica. Alessandro Morelli a fine novembre, durante la XXIV Edizione della rassegna Italia Direzione Nord a, aveva assicurato che il Governo avrebbe fatto la sua parte anche peril sovraccosto di 400di euro (rispetto al miliardo e 296già finanziati) per l’opera, richiesti a fine agosto dal Comune di. A metà ottobre una sollecitazione, ironica e in dialetto brianzolo, era già stata inviata al senatore monzese di Forza Italia Adriano Galliani, a seguito del suo simpatico "piutost che nient l’è mei piutost" di commento ai 2,5di euro da lui ottenuti per il capitolo metrò a(utili magari alle progettazioni, ma ancora decisamente pochi).