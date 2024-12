Ilrestodelcarlino.it - Meta System: sciopero e rischio per 700 posti di lavoro, debiti in crescita

Una folla davanti ai portoni della. Lavoratrici e lavoratori, tute blu e colletti bianchi, insieme sotto una battente pioggia per protestare e scioperare almeno fino al prossimo 16 dicembre. Aquasi 700di(450 dipendenti a Reggio e 200 impiegati a Mornago, nel Varesotto), in prevalenza occupati da donne. "Abbiamo chiesto una convocazione urgente da parte del Mimit (Ministero del Made in Italy, ex Mise) – ha dichiarato Simone Vecchi, segretario generale Fiom Cgil Reggio Emilia – perché le lavoratrici e i lavoratori dellaabbiano diritto ad una trattativa trasparente, con i soggetti industriali che vogliono investire nelle loro competenze e nel loro. Chi ha gestito finora l’azienda non ha risorse, non ha un piano industriale e ha trascinato l’azienda sul baratro: oggi deve almeno permettere il confronto coi nuovi potenziali investitori, serve un negoziato per salvare la, garantire la continuità aziendale e il pagamento degli stipendi di tutti, sia dipendenti diretti che chi lavora in appalto.